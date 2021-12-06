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Gündem Kerkük'te DEAŞ saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 4 peşmerge öldü,, 5 peşmerge yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 09:57:00 -
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Kerkük kentindeki Kara Salim köyünde Peşmerge güçlerine silahlı saldırı düzenledi. Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 4 Peşmergenin öldüğü, 5 Peşmergenin ise yaralandığı belirtildi.

IKBY’de, son dönemde Peşmerge güçlerine yönelik saldırılar arttı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen DEAŞ saldırılarında Kifri’de 8 ve Makhmur’da ise 13 Peşmerge hayatını kaybetmişti.

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