Kerkük'te DEAŞ saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 4 peşmerge öldü,, 5 peşmerge yaralandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Kerkük kentindeki Kara Salim köyünde Peşmerge güçlerine silahlı saldırı düzenledi. Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 4 Peşmergenin öldüğü, 5 Peşmergenin ise yaralandığı belirtildi.
IKBY’de, son dönemde Peşmerge güçlerine yönelik saldırılar arttı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen DEAŞ saldırılarında Kifri’de 8 ve Makhmur’da ise 13 Peşmerge hayatını kaybetmişti.