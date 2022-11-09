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Dünya Kerkük'te DAEŞ operasyonu!
Dünya

Kerkük'te DAEŞ operasyonu!

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DAEŞ'e karşı başlatılan operasyonda 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 19:58:00 -
Kerkük'te DAEŞ operasyonu!

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DAEŞ'e karşı başlatılan operasyonda 2 teröristin yakalandığı duyuruldu.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon yapıldığını belirtti.

Nuri, Irak federal polis gücü tarafından düzenlenen operasyonda 2 DAEŞ'li teröristin yakalandığını açıkladı.

Haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından söz konusu kişilerin mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

Terör örgütü DAEŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DAEŞ'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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