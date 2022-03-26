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Dünya Kerkük'te 2 DAEŞ'li terörist yakalandı
Dünya

Kerkük'te 2 DAEŞ'li terörist yakalandı

Havice ilçesi yakınlarında Irak ordusu tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ'li iki kadının yakalandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 01:12:00 -
Kerkük'te 2 DAEŞ'li terörist yakalandı

Havice ilçesi yakınlarında Irak ordusu tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ'li iki kadının yakalandığı bildirildi.

Güvenlik Medya Ağı'nca yapılan yazılı açıklamada, Zap nahiyesinde yapılan operasyonda yakalanan kadınların sorgularında DAEŞ'li olduklarını ve terör örgütüne mali ve lojistik destek sağladıklarını kabul ettikleri ifade edildi.

Resmi işlemlerin ardından yakalanan teröristlerin mahkemeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonların devem ettiği bildirildi.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

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