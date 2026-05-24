Kerkük Havalimanı'nda gece uçuşlarına başlandı

Irak’ın önemli hava ulaşım noktalarından biri haline gelen Uluslararası Kerkük Havalimanı’nda gece uçuşları dönemi resmen başladı. Havalimanı yönetimi, ilk kez gece seferlerinin devreye alınmasıyla birlikte yolculara daha esnek ulaşım imkanı sunulacağını açıkladı.

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, AA muhabirine yaptığı açıklamada havalimanında gece uçuşlarının başladığını söyledi.

Bu gelişmenin limanın hizmet kalitesini artırma ve performansını geliştirme kapsamında gerçekleştiğini belirten Samed, haftada 3 gece uçuşunun Kerkük- İstanbul seferi olacağını aktardı.

İlk gece uçuşunun da Kerkük- İstanbul seferi olduğuna işaret eden Samed, bu gelişmeyle limandaki sefer sayısının arttığına dikkati çekti.

Samed, günlük uçuş sayısının artırılması ve yolculara günün her saatinde daha esnek seyahat seçeneklerinin sunulmasının hedeflendiğini aktardı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022’de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin’in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye’ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.