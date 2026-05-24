  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li başkana silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı İşte altın fiyatını frenleyen 3 neden Ekipler 7 gün 24 saat çalıştı 4 milyon kurbanlık sağlık taramasından geçti ‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı Özgür Özel son açıklamasında motorları yaktı! Hem tanımıyorum diyor hem kurultay istiyor Medyada ajanlı, kod adlı iletişim savaşı! Herkeste 3, CHP’de 13! 1 bina ile 10 milyonluk vurgun CHP Kilis İl Başkanı Umut Sapan gözaltında! Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen tepki gösterdi Kalibaf’tan Trump’a gözdağı Savaş, sonu olacak Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildiğini CHP adına açıkladı! Fondaş isim Özel’den “CHP Genel Başkanı” diye bahsederek yargıya kafa tuttu!
Dünya Kerkük Havalimanı'nda gece uçuşlarına başlandı
Dünya

Kerkük Havalimanı'nda gece uçuşlarına başlandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kerkük Havalimanı'nda gece uçuşlarına başlandı

Irak’ta yaklaşık 4 yıl önce hizmete açılan Uluslararası Kerkük Havalimanı’nda ilk kez gece uçuşları başladı. Yeni uygulamayla birlikte Kerkük-İstanbul hattında haftada 3 gece seferi yapılacak.

Irak’ın önemli hava ulaşım noktalarından biri haline gelen Uluslararası Kerkük Havalimanı’nda gece uçuşları dönemi resmen başladı. Havalimanı yönetimi, ilk kez gece seferlerinin devreye alınmasıyla birlikte yolculara daha esnek ulaşım imkanı sunulacağını açıkladı.

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, gece uçuşlarının başlamasının havalimanının hizmet kapasitesini artırmaya ve operasyonel performansını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, AA muhabirine yaptığı açıklamada havalimanında gece uçuşlarının başladığını söyledi.

Bu gelişmenin limanın hizmet kalitesini artırma ve performansını geliştirme kapsamında gerçekleştiğini belirten Samed, haftada 3 gece uçuşunun Kerkük- İstanbul seferi olacağını aktardı.

İlk gece uçuşunun da Kerkük- İstanbul seferi olduğuna işaret eden Samed, bu gelişmeyle limandaki sefer sayısının arttığına dikkati çekti.

Samed, günlük uçuş sayısının artırılması ve yolculara günün her saatinde daha esnek seyahat seçeneklerinin sunulmasının hedeflendiğini aktardı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022’de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin’in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye’ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23