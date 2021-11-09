Kereviz salatası nasıl yapılır? Kereviz salatası tarifi

Kereviz salatası yapılışı | Leziz ve farklı bir salata tarifi arıyorsanız; şifa deposu kerevizle bir tarif hazırlayabilirsiniz.

Kerevizin faydaları nedir?

Kereviz iyi bir antioksidan deposudur. Kereviz düzenli tüketildiğinde kalbi ve damarları korur.

Kereviz C vitamini yönünden son derece zengindir. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kereviz bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

Yapılan bilimsel araştırmalar kerevizin iltihaplanmayı önlediğini ortaya koymuştur.

Vitamin ve minaraller bakımından zengin olan kereviz sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Kereviz aynı zamanda mide dostu gıdalar arasındadır.

Çalışmalar ışığında kerevizin kötü kolesterolü düşürdüğü kanıtlanmıştır.

Potasyum ve kalsiyum yönünden zengin olan kereviz yüksek tansiyonu düşürme konusunda da son derece etkilidir.

Düzenli olarak kereviz tüketmek karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Bu da son derece ciddi karaciğer hastalıklarından sizi korur.

Kereviz kalorisi düşük sebzelerdendir. Vitamin ve minarel deposu kerevizi tükettiğinizde daha uzun süre tok kalırsınız. Bu da fazlalıklarınızdan kurtulmanıza yardım eder.

Kerevizin birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığı biliniyor.

Kereviz salatası tarifi

Malzemeler:

2 adet kereviz

1 adet yeşil elma

1 adet limon suyu

1 su bardağı süzme yoğurt

Tuz

Sarımsak

Yarım limon suyu

Ceviz

Dereotu

Kereviz salatası nasıl yapılır?

Öncelikle kerevizleri soyup rendeleyin.

Ardından elmayı rendeleyip suyunu sıkın.

Bir kaseye tüm malzemeyi alıp güzelce karıştırın.

Salatayı servis tabağına aldıktan sonra üzerini ceviz ve dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.