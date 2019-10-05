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Kereviz nedir? Kereviz kaç kalori? Kerevizin besin değerleri faydaları

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini ifade eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilerek araştırılır. Bu besinlerden biri de kerevizdir. Peki, kereviz nedir? Kereviz kaç kaloridir? 100 gram kerevizin kalori miktarı ne kadar? Kerevizin besin değerleri nelerdir? Kerevizin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:54
Kereviz nedir? Kereviz kaç kalori? Kerevizin besin değerleri faydaları

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini ifade eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilerek araştırılır. Bu besinlerden biri de kerevizdir. Peki, kereviz kaç kaloridir? 100 gram kerevizin kalori miktarı ne kadar? Kerevizin besin değerleri nelerdir? Kerevizin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Kereviz nedir?

Kereviz (Apium graveolens), maydanozgiller ailesinden bir bitkidir. Yoğunlukla kuzey ve batı Avrupa’nın sahil bölgelerinde yetişmektedir. Kereviz bitkisinin boyu bir-iki metreye kadar çıkabilir. İki yıllık bir bitki olan kerevizin çiçekleri krem rengine çalan beyaz renkte, 2–3 mm. çapındadır. Yaprakları ve kökleri yenebilmektedir. Peki, kereviz kaç kaloridir? İşte, kerevizin besin değerleri…

Kereviz kaç kalori?

100 gram kereviz yaklaşık 14 kaloridir

Kerevizin besin değerleri nelerdir?

100 g kerevizde aşağıdakiler bulunur:

Su: 95,43 g
Enerji: 14 kcal
Protein: 0,69 g
Toplam yağ: 0.17 g
Karbonhidrat: 2,97 g
Lif: 1.6 g
Toplam şeker: 1,34 g
Kalsiyum: 40 mg
Demir: 0.2 mg
Magnezyum: 11 mg
Fosfor: 24 mg
Potasyum: 260 mg
Sodyum: 80 mg
Çinko: 0.13 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 3.1 mg
Tiamin: 0.02 mg
Riboflavin: 0,06 mg
Niasin: 0.32 mg
B-6 Vitamini: 0.07 mg
Folat, DFE: 36 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 22 µg
A Vitamini, İÜ: 449 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.27 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 29.3 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

Kerevizin faydaları nelerdir?

Kereviz, vücutta böbrek üstü bezleri çalıştırarak sinir ve yorgunluğa iyi geliyor. Kanı pisliklerden arındıran kereviz, yüz bölgesi başta olmak üzere vücutta çıkan sivilcelerin giderilmesine de fayda sağlıyor. Vücutta en çok efor sarf eden organlar arasında olan karaciğerin şişliğini de gideren kereviz, organın yorgunluğunu da alıyor. Sarılığın giderilmesinde de önemli rol oynayan kereviz, böbreklerin aktif olarak çalışmasını sağlıyor ve fazla suyu dışarı atıyor. Böbreklerde yer edinen kum ila taşı döküyor. Ayrıca kilo problemi olan bireylerin de yemek menülerinde özellikle seçtiği kereviz zayıflamada yardımcı oluyor.

En başında da dediğimiz gibi, kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. Kereviz yeşil yapraklı sebzeler arasında antioksidandan görevi gören özelliğe sahiptir. Yapısında olan potasyum, manganez, sodyum vb. çok sayıda mineral kerevize olan ilgiyi arttırmaktadır. A ve K vitamini açısından oldukça zengindir. Afrodizyak özelliğe sahip olması, cinsel gücü arttırmada da fayda sağlamaktadır. Kadınların adet dönemlerinin düzenlenmesinde yarar sağlar. Diyabetik bireyler kan şekerini kontrol altına alarak şeker hastalığına karşı fayda sağlar.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 13:54
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