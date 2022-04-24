  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kereste fabrikasında yangın
Yerel

Kereste fabrikasında yangın

Yalova'da kereste fabrikasında çıkan yangın, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 10:08:00 -
Kereste fabrikasında yangın

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken alevleri farkeden işçiler, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının büyük olması nedeniyle yetersiz kalınca çevre il ve ilçelerden destek istendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay