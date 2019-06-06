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Kerem Kınık: Ramazanda kan stoğu sorunu yaşamadık

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, iftar ve sahur arasında kan bağışında bulunan gönüllüler sayesinde bu ramazanda stok sorunu yaşanmadığını bildirdi.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:24
Kerem Kınık: Ramazanda kan stoğu sorunu yaşamadık

Ramazanda düşen kan bağışı sayısını istenen seviyede tutabilmek, hasta ve yaralıların herhangi mağduriyet yaşamamasını sağlamak için mesai saatlerinin ramazanın başında yeniden düzenlendiğini söyledi.

Gündüz çalışanlar dışında personelin iftar ve sahur arasında görevlendirilmesine yönelik yeni bir planlama yapıldığını anlatan Kınık, "Kızılay kan bağışı ekipleri, iftarlar ve teravihlerden sonra şehirlerdeki büyük camilerin bahçelerinde kan bağışlarını kabul etti. Ekiplerimiz, şehirlerin işlek meydanlarında da geç saatlere kadar kan bağışı aldı." dedi.

Kınık, 5 yıl önce başlatılan ramazan çalışma modelinin kan bağışçıları tarafından da benimsendiğini dile getirerek, "2017'de ramazanda 117 bin ünite kan bağışı alınırken, bu sayı geçen yıl 123 bin üniteye ulaştı. Bu yıl ramazanın ilk 22 gününde ise 108 bin ünite kan bağışı alındı. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük artışa işaret etti." bilgisini paylaştı.

"Tatile çıkmadan kan bağışı" çağrısı

Bu yıl ramazanda kan bağışıyla ilgili ciddi sorun yaşanmadığını vurgulayan Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz ramazanda gece kan bağışı yapmayı sevdi. Her geçen yıl bir önceki seneye göre daha fazla kan bağışı yaparak, ramazanda da hiçbir hasta ve yaralımızın mağdur olmamasını sağladılar. Hiçbir karşılık beklemeden kan bağışı yapan tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gerek oruçlu olunması gerekse ramazanın sıcak yaz günlerine denk gelmesi nedeniyle her yıl yaşadığımız kan stoğu sorununu bugüne kadar yaşamadık."

Kınık, 9 günlük Ramazan Bayamı tatili boyunca da hastanelerin kan ihtiyacının süreceğine işaret ederek, "Henüz kan bağışı yapmamış tüm bağışçılarımızdan, bayram tatiline çıkmadan önce Kızılay kan bağış merkezlerine uğramalarını bekliyoruz. Herkesin bildiği gibi kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Her gün yaklaşık 9 bin ünite kanı Türkiye çapındaki yaklaşık bin 500 hastaneye ulaştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKÖK'te bağışçı sayısı 575 bine ulaştı

Kerem Kınık, TÜRKÖK'te bağışçı sayısının 575 bine ulaştığını da bildirdi.

Ulusal Kemik İliği Veri Bankası'ndaki örneklerden 4 bin 281'inin kemik iliğine ihtiyaç duyan Türk vatandaşları, 384'ünün ise yurt dışındaki hastalarla eşleştiğini anlatan Kınık, bu süreçte bin 180 başarılı nakilin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kınık, annesinden alınan kemik iliğinin uyumsuz çıkması nedeniyle nakil olamayan Öykü Arin için donör kazanım ve alınan örneklerin laboratuvarlarda çalışılması sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:24
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