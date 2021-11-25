Kerem görücüye çıkıyor

Galatasaray ve Milli Takım'da oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin hayranlığını kazanan Kerem Aktürkoğlu için bugün Nef Stadı'nda 20.45'te oynanacak Marsilya maçında birçok Avrupa devinin izleyeceği aktarıldı.

Galatasaray - Marsilya maçında Kerem Aktürkoğlu'nu Lille, Lyon, Stuttgart, Wolfsburg, Frankfurt, Roma, Atalanta ve Valencia yetkilileri izleyecek.

Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Bugün oynanacak Marsilya maçında genç futbolcuyu tam 8 kulübün canlı olarak izleyeceği öğrenildi.

Bu 8 kulübün scoutlarının Marsilya maçı için akreditasyon yapacağı gelen bilgiler arasında. Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gelen bilgilere göre sarı-kırmızılılar kısa süre içinde genç futbolcuyla yeni sözleşme yaptığını duyunacak. Kerem'in sözleşmesine serbest kalma bedeli de konulacak. 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu son olarak F.Bahçe derbisinde çok iyi bir futbol oynamış ancak çabaları yetmemişti.