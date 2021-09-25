Kerem, Bundesliga yolcusu

Oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan ve Galatasaray'ın yuvadan uçmaması için yıllık ücretinde muazzam bir yükselmeye gitmesi beklenen genç yetenek Kerem Aktürkoğlu için Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Stuttgart ve Wolfsburg yarın Galatasaray'ın Göztepe maçını izlemek için geliyorlar.

Galatasaray 22 yaşındaki genç futbolcularından Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'in son dönemde düzenli olarak ilk 11'de şans verdiği isimlerden bir tanesi.

Performansı ile A Milli Takım'a yükselen Kerem Aktürkoğlu, EURO 2020'de Şenol Güneş'in kadrosunda yer almıştı.

Kerem Aktürkoğlu ile bir süredir Avrupa'dan bazı takımlar ilgileniyordu.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezondan bu yana 42 maça çıktı ve toplamda 9 gol ve 6 asist yaptı.