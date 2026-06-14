Kerem Aktürkoğlu'nun amcası yeni göreve atandı! Ahmet Aktürkoğlu Kimdir? Hayatı ve Eğitim Geçmişi

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve kulüp kariyerindeki üstün performansıyla adından sıkça söz ettiren başarılı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun amcası Ahmet Aktürkoğlu, son yayımlanan atama kararnamesiyle gündeme oturdu. Kamuoyunda büyük bir merak uyandıran ve arama motorlarında "Ahmet Aktürkoğlu kimdir, hangi göreve atandı?" sorularıyla hızla trend olan tecrübeli din adamı, memleketi Kocaeli’ye üst düzey bir görevle dönüş yaptı. İstanbul'daki idari başarılarının ardından Diyanet camiasında liyakatiyle tanınan Aktürkoğlu'nun yeni adresi resmen Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı makamı oldu. Bu kritik atama kararı hem dini camiada hem de spor dünyasını yakından takip eden vatandaşlar arasında geniş bir yankı uyandırırken, Aktürkoğlu ailesinde de büyük bir gurur ve sevinç dalgası oluşturdu.

Ahmet Aktürkoğlu Kimdir? Hayatı ve Eğitim Geçmişi

Gündeme bomba gibi düşen atama kararının ardından hayatı en çok araştırılan isimlerden biri haline gelen Ahmet Aktürkoğlu, 1970 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Erken yaşlarda dini ilimlere yönelen Aktürkoğlu, ilkokul eğitiminin hemen ardından İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Draman Tercüman Yunus Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlığını başarıyla tamamladı. İmam-Hatip Lisesi eğitimini bitirdi.

Akademik kariyerini uluslararası boyuta taşımak amacıyla 1990 yılında Mısır’ın dünyaca ünlü El-Ezher Üniversitesi Usûliddîn Fakültesi'ne kaydolarak buradan 1995 yılında başarıyla mezun oldu. Türkiye'ye döndükten sonra eğitim basamaklarını tırmanmaya devam eden tecrübeli din adamı, 1997 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans tamamlama programını bitirdi.

Diyanet Bünyesindeki İdari Kariyeri ve Tecrübeleri

Meslek hayatına ilk olarak 1996 yılında İmam-Hatip olarak adım atan Ahmet Aktürkoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında Anadolu'nun dört bir yanında ve yurt dışında stratejik görevler üstlendi. Sırasıyla şu unvan ve bölgelerde kritik sorumluluklar yürüttü:

Ankara Mamak Çarşı Camii Müezzin-i Kayyımlığı

Trabzon Akçaabat Darıca Eğitim Merkezi Kursiyerliği

Yozgat Akdağmadeni İlçe Vaizliği

Elazığ Karakoçan İlçe Müftülüğü

Düzce Cumayeri İlçe Müftülüğü

Uluslararası diplomasi ve din hizmetleri alanındaki yetkinliği sebebiyle T.C. Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri olarak Afrika kıtasında görevlendirilen Aktürkoğlu, burada geçirdiği süre zarfında akademik çalışmalarını da sürdürdü. Mogadişu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi anabilim dalında "Somali'nin Yeniden Yapılanmasında Türkiye'nin Rolü" başlıklı tezini savunarak yüksek lisans derecesini başarıyla elde etti.