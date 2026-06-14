Juventus, 1.92 boyundaki futbolcu için en az 40 milyon euro talep ediyor. Bu para, Liverpool açısından pek de sorun değil... Galatasaray da merkez orta saha konusunda buna benzer bir rakamı gözden çıkardı. Fakat Liverpool'un ilgisi Khephren Thuram'ın kişisel tercihini ciddi şekilde etkileyebilir.