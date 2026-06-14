Fransız futbolcuda sıcak gelişme: Galatasaray'ın canı sıkılabilir
Galatasaray'ın merkez orta saha adayları arasında Juventus'tan Khephren Thuram da bulunuyor. Fakat Fransız futbolcuya hiç beklenmedik bir adresten ilgi oluştu!
Galatasaray'ın merkez orta saha adayları arasında Juventus'tan Khephren Thuram da bulunuyor. Fakat Fransız futbolcuya hiç beklenmedik bir adresten ilgi oluştu!
Curtis Jones, Liverpool'la olan mukavelesini yenilememişti. 25 yaşındaki merkez orta sahanın kontratı 30 Haziran 2027'de tamamlanıyor. Yani sözleşmesinin son senesine girdi. İngiliz ekibi, ondan para kazanmak için mecburen satacak. Ve şu anda Inter'le ciddi şekilde görüşülüyor.
Curtis Jones, Liverpool'la olan mukavelesini yenilememişti. 25 yaşındaki merkez orta sahanın kontratı 30 Haziran 2027'de tamamlanıyor. Yani sözleşmesinin son senesine girdi. İngiliz ekibi, ondan para kazanmak için mecburen satacak. Ve şu anda Inter'le ciddi şekilde görüşülüyor.
Juventus, 1.92 boyundaki futbolcu için en az 40 milyon euro talep ediyor. Bu para, Liverpool açısından pek de sorun değil... Galatasaray da merkez orta saha konusunda buna benzer bir rakamı gözden çıkardı. Fakat Liverpool'un ilgisi Khephren Thuram'ın kişisel tercihini ciddi şekilde etkileyebilir.
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