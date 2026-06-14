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#1
Foto - Fransız futbolcuda sıcak gelişme: Galatasaray'ın canı sıkılabilir

Curtis Jones, Liverpool'la olan mukavelesini yenilememişti. 25 yaşındaki merkez orta sahanın kontratı 30 Haziran 2027'de tamamlanıyor. Yani sözleşmesinin son senesine girdi. İngiliz ekibi, ondan para kazanmak için mecburen satacak. Ve şu anda Inter'le ciddi şekilde görüşülüyor.

#2
Foto - Fransız futbolcuda sıcak gelişme: Galatasaray'ın canı sıkılabilir

Curtis Jones, Liverpool'la olan mukavelesini yenilememişti. 25 yaşındaki merkez orta sahanın kontratı 30 Haziran 2027'de tamamlanıyor. Yani sözleşmesinin son senesine girdi. İngiliz ekibi, ondan para kazanmak için mecburen satacak. Ve şu anda Inter'le ciddi şekilde görüşülüyor.

#3
Foto - Fransız futbolcuda sıcak gelişme: Galatasaray'ın canı sıkılabilir

Juventus, 1.92 boyundaki futbolcu için en az 40 milyon euro talep ediyor. Bu para, Liverpool açısından pek de sorun değil... Galatasaray da merkez orta saha konusunda buna benzer bir rakamı gözden çıkardı. Fakat Liverpool'un ilgisi Khephren Thuram'ın kişisel tercihini ciddi şekilde etkileyebilir.

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