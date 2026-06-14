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#1
Foto - Beşiktaş orta sahasını ayağa kaldıracak! Flaş atak başladı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Ndidi'yle bazı Suudi Arabistan ekipleri ilgileniyor. Nijeryalı futbolcunun satılma ihtimali yüksek... Ayrıca farklı isimlerle de yollar ayrılabilir. Siyah-Beyazlılar bu sebeple alternatiflerin durumunu takip ediyor.

#2
Foto - Beşiktaş orta sahasını ayağa kaldıracak! Flaş atak başladı

Listeye Fiorentina forması giyen Rolando Mandragora'nın da eklendiği öğrenildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi var. Tahmini piyasa değeri 9 milyon euro civarında... 1.83 boyundaki futbolcu bu sezon Serie A'da 34 karşılaşmaya çıktı.

#3
Foto - Beşiktaş orta sahasını ayağa kaldıracak! Flaş atak başladı

Sahada 2.438 dakika kalan Rolando Mandragora, 7 gol ve 4 asist üretti. İtalyan futbolcu; merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde görev yapabiliyor. Beşiktaş Yönetimi, alternatiflerden beklediği yanıtları alamazsa ibreyi ona çevirebilir. Kartal'ın yabancı sınırlaması sebebiyle birçok ismi de göndermesi gerekiyor.

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