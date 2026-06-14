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Foto - Aktürkoğlu ailesinde heyecan var! Kerem’in amcası bakın nereye atandı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun ailesinde büyük bir sevinç ve atama heyecanı yaşanıyor.

#2
Foto - Aktürkoğlu ailesinde heyecan var! Kerem’in amcası bakın nereye atandı

Uzun yıllar boyunca çeşitli kademelerde görev alan, İstanbul İl Müftü Yardımcılığı dahil olmak üzere önemli vazifeleri başarıyla yürüten din adamı Ahmet Aktürkoğlu, Kocaeli’ne atandı.

#3
Foto - Aktürkoğlu ailesinde heyecan var! Kerem’in amcası bakın nereye atandı

Ahmet Aktürkoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan son kararla birlikte kendi memleketi de olan Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı'na getirildi.

#4
Foto - Aktürkoğlu ailesinde heyecan var! Kerem’in amcası bakın nereye atandı

El-Ezher Üniversitesi Usûliddîn Fakültesi mezunu olan ve akademik birikimiyle tanınan Ahmet Aktürkoğlu'nun doğup büyüdüğü topraklarda bu kıymetli vazifeyi icra edecek olması, kent sakinleri ve yakınları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

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