Aktürkoğlu ailesinde heyecan var! Kerem’in amcası bakın nereye atandı
Fenerbahçe’nin ve A Milli Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun amcası Ahmet Aktürkoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Türkiye’nin gündemine oturdu.
Fenerbahçe’nin ve A Milli Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun amcası Ahmet Aktürkoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Türkiye’nin gündemine oturdu.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun ailesinde büyük bir sevinç ve atama heyecanı yaşanıyor.
Uzun yıllar boyunca çeşitli kademelerde görev alan, İstanbul İl Müftü Yardımcılığı dahil olmak üzere önemli vazifeleri başarıyla yürüten din adamı Ahmet Aktürkoğlu, Kocaeli’ne atandı.
Ahmet Aktürkoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan son kararla birlikte kendi memleketi de olan Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı'na getirildi.
El-Ezher Üniversitesi Usûliddîn Fakültesi mezunu olan ve akademik birikimiyle tanınan Ahmet Aktürkoğlu'nun doğup büyüdüğü topraklarda bu kıymetli vazifeyi icra edecek olması, kent sakinleri ve yakınları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
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