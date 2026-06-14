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Yerel Çarpışma sonrası otomobil alev aldı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı
Yerel

Çarpışma sonrası otomobil alev aldı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
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İstanbul’un Maltepe ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri alev alarak yanarken, o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Feci kaza, saat 02.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Enes E. (25) yönetimindeki otomobil ile Efekan Y. (29) idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan birinde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Enes E. ile Efekan Y. ve yolcu olarak bulunan Furkan Ş. (27) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan Burak Can A. (25) ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

OTOMOBİL YANDI

Kaza anı kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı, çarpışmanın ardından araçlardan birinde patlama meydana geldiği ve otomobilin alev alarak yanmaya başladığı görülüyor. Çevredeki sürücülerin yaşadığı panik de görüntülere yansıdı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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