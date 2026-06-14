  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudi profesör: 'Türkiye'deki Türk ve Kürt sekülerleri her alanda kullanıyoruz' Kuzey Kore: Nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz Genç yıldız için iyi, bizim için berbat rekor... Türkiye'ye karşı attığı golle tarihe geçti İsrail Kıbrıs'ı eyalet yapmak istiyor! Siyonizmin hedefi ilk önce yavru vatan sonra ana vatan! Katil bakan Smotrich, alçak çağrısını yineledi: Beyrut’ta 10 bina yerle bir edilsin Hayal Kırıklığıyla Başlayan Dünya Kupası Macerası: Bekleneni veremeyen Kerem Aktürkoğlu’ndan Özür Geldi 14 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Üsküdar'da caminin dibine alkollü müzikli bar! Dün Halkbank, bugün Akın Gürlek hedefte Ali Karahasanoğlu’ndan AP ve T24 çıkışı: Kuzey Kore'den nükleer ret!
Eğitim Hayalini gerçekleştirdi 75 yaşında üniversite mezunu oldu
Eğitim

Hayalini gerçekleştirdi 75 yaşında üniversite mezunu oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Hayalini gerçekleştirdi 75 yaşında üniversite mezunu oldu

Eğitim hayatında çalışkanlığıyla dikkati çeken 75 yaşındaki Veysel Gider, Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, arkadaşlarıyla birlikte diploma aldı, kep attı

Bayburt'ta 75 yaşındaki Veysel Gider, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Lise eğitiminin ardından bir bankada memur olarak göreve başlayan Gider, 1989'da emekliye ayrıldı.

Uzun yıllardır kentte yayın yapan yerel gazetelerde muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan Gider, 2022'de girdiği üniversite sınavında hayali olan tarih bölümünü kazandı.

Eğitim hayatında çalışkanlığıyla dikkati çeken Gider, Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, arkadaşlarıyla birlikte diploma aldı, kep attı

Mezuniyet sevinci yaşayan 4 çocuk babası Veysel Gider, gazetecilere, üniversitede 4 yılı dolu dolu geçirdiğini söyledi.

Gençlerle birlikte vakit geçirmenin kendisini de adeta gençleştirdiğini anlatan Gider, iyi sayılabilecek dereceyle mezun olduğunu ifade etti.

Gider, "Aslında benim amacım diploma almak değildi. Bayburt'ta beni tanıyan herkes bilir, iyi bir ilim sevdalısıyımdır. İlim edinmek, bildiklerimi daha da pekiştirebilmek için okula başlamıştım. Mezun oldum, mutluyum." dedi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23