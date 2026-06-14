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Dünya Filistinli gruplardan ortak adım: Gazze planı arabuluculara iletildi
Dünya

Filistinli gruplardan ortak adım: Gazze planı arabuluculara iletildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Filistinli gruplardan ortak adım: Gazze planı arabuluculara iletildi

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes, tam çekilme ve yeniden imar sürecini kapsayan yol haritasına ilişkin Filistinli grupların ortak yanıtının arabulucu ülkelere teslim edildiğini duyurdu. Türkiye, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Kahire'de varılan ulusal uzlaşıda, İsrail saldırılarının tamamen durdurulması ve geçici idari komitenin devreye girmesi gibi hayati şartlar ön plana çıktı.

Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen diplomatik temaslarda kritik bir eşik daha aşıldı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve yeniden imarı içeren yol haritasına ilişkin Filistinli grupların ortak yanıtının arabuluculara iletildiğini bildirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerde Filistinli grupların ortak bir ulusal tutum üzerinde uzlaştığı ve bu tutumun arabuluculara iletildiği belirtildi.

Açıklamada, Filistinli grupların söz konusu yol haritasını sorumlu ve olumlu bir yaklaşımla ele aldığı, özellikle planın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin çerçeveye odaklandığı ifade edildi.

Filistinli grupların, ilk aşamanın tüm detaylarıyla uygulanmasının zorunlu olduğunu vurguladığı, özellikle insani protokolün hayata geçirilmesi ve Gazze'deki İsrail saldırılarının tamamen durdurulması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Arabuluculara iletilen mesajda, geçici idari komitenin devreye girmesi, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılmasına ilişkin maddelerin eksiksiz uygulanmasının önemine dikkat çekildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Filistinli grupların, sürecin Filistin halkının kendi devletini kurma ve kendi kaderini tayin etme hedeflerine ulaşmasını sağlaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Hamas heyetinin Kahire'de arabulucular ve Filistinli gruplarla temaslarını sürdürerek, üzerinde uzlaşılan başlıkların uygulanmasına yönelik görüşmelere devam edeceği kaydedildi.

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