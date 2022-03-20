Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırttılar!

Avrupa'ya veda eden Galatasaray, milli ara öncesi Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Karşılaşmaya tempolu başlayan Galatasaray 34. dakikada Bafetimbi Gomis ile 1-0 öne geçti. İlk yarının bitiminde Djilobioji'nin golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar ikinci yarı da kötü oyununu sürdürdü ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu, maçın hakemi Arda Kardeşler'e sert tepki gösterdi.

Alexandru Maxim'in 1 gol ve 2 asistle damgasını vurduğu maçta Gaziantep FK, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Kerem Aktürkoğlu, 'Çok yoğun tempodan çıktık. 10 günde 4. maçtı. Tek hedef galibiyetti. Kazanıp gitmek istiyorduk. Olmadı. Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem arkadaşımız, ağabeyimiz, 'Bilader, kardeşim' diyen hakem ağabeyimiz, pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' deniyor. Nasıl bakıldı pozisyona? 2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Durum ortada. Görüldü. Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Ne olması gerekiyor kart için. Gaziantep, sıfır sarı kartla ayrıldı. Bunları söylemek istemiyorum. Bana yakışan şeyler değil ama birileri bir şey söylemeli ki bize olan tavır değişir. Umarım değişir. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onların tavrı çok farklı. Hocam bir bakılsa dediğimiz zaman 'Bakıldı' dedi. Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika bakıyorlar. Bunlar şaşırılacak şeyler. Milli araya gidiyoruz. Milli aradan dönünce seri galibiyetler alırız.' dedi.

GALATASARAY'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, maç içerisinde sert darbelere maruz kalan Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son fotoğrafını paylaşarak, "Maç boyunca kasıtlı darbelere maruz kalan Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son durumu! Karşılığında kart? Yok." notuyla bir paylaşım yaptı.