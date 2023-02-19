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Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı hareket! Helal olsun sana... Ünlü isimden flaş hamle!
Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı hareket! Helal olsun sana... Ünlü isimden flaş hamle!

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 15:48:00 -
Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı hareket! Helal olsun sana... Ünlü isimden flaş hamle!

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde ağır hasarlara neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ TOPU BAĞIŞLADI

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu da, Başakşehir karşılaşmasında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye verdi.

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