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Spor Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte yeni takımı...
Spor

Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte yeni takımı...

Son haftalarda formuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa'ya gitmeye sıcak bakan milli futbolcuda istenen teklif gelmeyince transfer rafa kalkmıştı. Ara transfer dönemine girilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri Sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 18:58:00 -
Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte yeni takımı...

Son haftalarda formuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa'ya gitmeye sıcak bakan milli futbolcuda istenen teklif gelmeyince transfer rafa kalkmıştı. Ara transfer dönemine girilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri Sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya başladı. 

Galatasaray'da transfer sezonu bir başladı pir başladı. Sezona kötü başlayıp gün geçtikçe performans düzeyinde yükselişe geçen Kerem Aktüroğlu'nda Avrupa'dan transfer teklifleri durmuyor. Birçok Avrupalı kulübün gözünde olan yetenekli oyuncu gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kulüpte güzel bir grafik yakalayan milli futbolcu geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Kerem Aktürkoğluna gelen transfer teklifleri Galatasaray'ın beklentisinin altında kalınca oyuncunun Avrupa'ya transfer hayali rafa kalkmıştı.

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'dan birçok kulüp Sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı. Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen bazı kulüpler arasında Almanya Bundesliga'dan Borussia Dortmund, Fransa Ligue 1'den ise Nice ve Marsilya yer alıyor.

Akşam'a göre; Şampiyonluk mücadelesi veren Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız medyasındaki haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktüroğlu'nu hatırı sayılır bir bedele satıp Lille forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba'yı transfer etmeyi planlıyor. Erden Timur ve kurmayları tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde atak yapması bekleniyor.

Toplam 16 maça çıkan Jonathan Bamba 4 gol 3 asistle 7 gole direkt katkı sağladı

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