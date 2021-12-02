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Spor Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi uzatıldı mı ne kadar uzatıldı?
Spor

Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi uzatıldı mı ne kadar uzatıldı?

Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ‘pun sözleşmesine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Kerem Aktürkoğlu, 2019-2020 sezonunda 24 Erzincanspor forması giymişti. Peki Galatasaray Kerem Aktürkoğlu’un sözleşmesi uzatıldı mı ne kadar uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:49:00 - 2021-12-02 16:58:49
Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi uzatıldı mı ne kadar uzatıldı?

Galatasaray, geldiği günden bu yana performansıyla taraftarın gönlünü kazanmayı başaran Kerem Aktürkoğlu'yla yeni sözleşme imzaladı. 

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır. 21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Hisareyn'e, 2015 yılında Medipol Başakşehir'in altyapısına transfer olan futbolcu, 2016 yılında BB Bodrumspor'da bir sezon kiralık forma giydi. Başakşehir Kulübü'ndeki macerası 2018 senesinde biten oyuncu Karacabey Belediyespor'da, geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda ise 24 Erzincanspor'da top koşturdu."

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Kerem Aktürkoğlu kimdir?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. 24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti. Galatasaray'a transfer olan Kerem, gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükselirken, Dünya Kupası Elemeleri'nde takıma büyük katkı sağladı.

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