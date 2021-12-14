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Spor Kerem Aktürkoğlu, İspanya iddiasını doğruladı
Spor

Kerem Aktürkoğlu, İspanya iddiasını doğruladı

Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid harekete geçti. Kerem'in menajeri iddiaları yalanlamazken, futbolcunun geleceğine dair net bir açıklama yapmadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 23:03:00 -
Kerem Aktürkoğlu, İspanya iddiasını doğruladı

Gelecek futbolcular kadar gidecek isimlerin de kimler olacağı merakla beklenirken sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık kapıda.

İspanyol basınına göre Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid devrede.

Kerem, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabilir

AS'ta yer alan habere göre, Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Yönetimi oldukça tatmin eden bu teklif sonrası milli futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Kerem'in menajeri Erkan Söğüt'ün bu iddiaları yalanlamadığı ancak futbolcunun geleceğine ilişkin de net bir açıklama yapmadığı ifade edildi.

Performansıyla göz dolduruyor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

23 yaşındaki yıldız futbolcu milli takımda ise 8 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Genç yıldızın takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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