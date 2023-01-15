Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdiler
Gün geçtikçe performans düzeyi yükselişe geçen Kerem Aktüroğlu'na Avrupa'dan transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Son haftalarda formuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa'ya gitmeye sıcak bakan milli futbolcuda istenen teklif gelmeyince transfer rafa kalkmıştı. Ara transfer dönemine girilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri Sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya başladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU AVRUPA'YA
Sarı-kırmızılı kulüpte güzel bir grafik yakalayan milli futbolcu geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Kerem Aktürkoğluna gelen transfer teklifleri Galatasaray'ın beklentisinin altında kalınca oyuncunun Avrupa'ya transfer hayali rafa kalkmıştı.
TEKRAR TEKLİFLER VAR
Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'dan birçok kulüp Sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı. Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen bazı kulüpler arasında Almanya Bundesliga'dan Borussia Dortmund, Fransa Ligue 1'den ise Nice ve Marsilya yer alıyor.