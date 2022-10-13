Kerem Aktürkoğlu için karar verildi!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için tehlike çanları çalıyor. Hafta başında rahatsızlığı nedeniyle antrenmana katılmayan milli oyuncunun Kayserispor maçında Okan Buruk'un tercihi doğrultusunda yedek bırakılacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için tehlike çanları çalıyor. Hafta başında rahatsızlığı nedeniyle antrenmana katılmayan milli oyuncunun Kayserispor maçında Okan Buruk'un tercihi doğrultusunda yedek bırakılacağı öğrenildi.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun kötü performansının sonucu belli oldu. Sezon başından beri skor katkısı üretemeyen milli oyuncu Kayserispor maçında yedek soyunacak. Okan Buruk'un verdiği karar neticesinde Kerem'in ilk 11'de olmayacağı öğrenildi.
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