Kerem Aktürkoğlu için ayrılık vakti!

Transferde art arda bombaları patlatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir haber geldi. 23 yaşındaki futbolcu için yapılacak transfer teklifi duyuruldu.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom, transferdeki suskunluğunu Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleriyle bozdu. İki yıldızı kadrosuna katan Cimbom'da, sıra ayrılacak isimlere geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un, kafasındaki ayrılacaklar listesini şekillendirdiği aktarıldı. Buruk'un, yönetime kadroda olmasını istemediği futbolcuları ilettiği belirtildi. Bunun yanı sıra Aslan'da, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu, hareketli bir transfer dönemi geçiren Nice'in gündemine gelmişti. Bu sezon transfere 33 milyon euro harcayan Nice'in Kerem için de ciddi bir bütçe ayırdığı bildirilmişti. Fransız basını Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Fotomaç'a göre, Kerem Aktürkoğlu için Marsilya ve Lyon'un yeniden devreye gitdiği iddia edildi. Kerem Aktürkoğlu için Fransız ekiplerinin 15 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi. 23 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon sarı kırmızılı forma altında 51 karşılaşmada görev almıştı.

Kerem, 51 maçta 13 gol attı. Ayrıca 12 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Güncel piyasa değeri, 16.5 milyon Euro olan 1.73 boyundaki futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.



