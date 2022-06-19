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Spor Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı!
Spor

Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı!

Avrupa’ya gitmek isteyen 23 yaşındaki yıldız isim Kerem Aktürkoğlu için scoutlar, “Karar mekanizmasında eksiklik var” notunu düşünce hesaplar bozuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 12:05:00 -
Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı!

Avrupa’ya gitmek isteyen 23 yaşındaki yıldız isim Kerem Aktürkoğlu için scoutlar, “Karar mekanizmasında eksiklik var” notunu düşünce hesaplar bozuldu.

Geçtiğimiz aylarda ev kulüplerin Kerem için 20 milyon euro gibi rakamlar önerdiği öne sürülmüştü. Bu rakamların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkınca Galatasaray'da tüm hesaplar karıştı.

Galatasaray'ın geride kalan sezonda en çok oynayan ismi olan Kerem Aktürkoğlu, lig bittikten sonra sosyal medyadan veda niteliğinde bir teşekkür mesajı yayınlayarak gündem olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekipten sonra A Milli Takım'ın da bankosu haline gelen ve son Litvanya sınavı ile birlikte bir senede 65 maça çıkan yıldız futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Sezon boyunca birçok Avrupa kulübü, Nef Stadyumu'na scoutlar göndererek 23 yaşındaki oyuncuyu yakından takip etti.

LYON'DAN 8 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE
Milli futbolcuyu izleyen ve beğenen gözlemciler, karar mekanizmasında eksiklik var notuyla olumsuz düşüncelerini de paylaşıyor. Fransız ve Alman kulüplerinden henüz Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon Euro üzerinde teklif gelmedi. Lyon cephesi 7-8 milyon Euro bütçe ayırdı ancak Galatasaray'ın bu rakamı kabul etmesi mümkün değil. Sarı-kırmızılıların 2026'ya kadar sözleşmesi olan oyuncuyu düşük rakama kesinlikle satmayacağı ve maaşına zam yapılarak takımda tutmayı planladığı öğrenildi.

 

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