Kerebiç tarifi ve kül suyu ile yapılan özel tarif

Kül suyu nedir nasıl çıkarılır?

Kül suyu geçmiş tarihlerde (daha çok) temizlik malzemesi olarak ve hamur işlerinin yapımında kullanılmıştır. Konumuzu ilgilendiren, kül suyunun hamur işlerinde nasıl kullanıldığı ile ilgilidir. Kül suyu, meşe odunun yakıldıktan sonra geriye kalan külün su ile karıştırılıp, süzülmesinden elde edilir. Kül suyu ile yoğurulan hamurla yapılan tatlılar gevrek olur. Bu sebeple kül suyu mutfaklarda Çatal Tatlısı, Cennet Künkü Tatlısı, Kül Tatlısı ve Kalbura Bastı Tatlısı hamurunun yapımında kullanılır.

Kerebiç tarifi

Tarif

Kerebiç hamurunu hazırlamak için karıştırma kasesinin içine unu koyun. Üzerine tereyağı, karbonat, tuz, çok az sıvıyağ ekleyin ve çırpın.

Hamurun toparlanması için üzerine suyu ekleyin ve çırpma işlemine devam edin.

İyice çırpılan hafif cıvık kıvamdaki hamuru düz bir tabağa aktarın ve 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Böylece hamur toparlanacaktır.

Cevizleri iyice küçültene kadar doğrayın.

Cevizlerin üzerine toz şekeri ekleyip iyice karıştırın.

Fırın tepsisinin içine yağlı kağıt serin.

Dinlenip toparlanan hamuru dolaptan alın ve hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıp avcunuzda yuvarlayın, ortasına parmağınızla bir boşluk açıp şekerli ceviz karışımından koyun ve hamuru bohça şeklinde kapatın. Tüm hamura aynı işlemi uygulayın.

Hazırlanan kerebiçleri fırın tepsisine dizin ve önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Bezeyi hazırlamak için yumurta akını karıştırma kasesinin içine koyup iyice beyazlaşana kadar çırpın.

Üzerine pudra şekerini yavaş yavaş ekleyin ve yumurta ve pudra şekeri iyice kabarıp, kıvam alıncaya kadar yüksek hızda çırpın.

Pişen kerebiçleri fırından çıkartın.

Ayrı bir fırın tepsisinin içine yağlı kağıt serin, beze harcını bir kaşık yardımıyla ortasına bir kerebiç sığacak büyüklükte daireler biçiminde yağlı kağıda yayın. Her bir dairenin ortasına bir adet kerebiç yerleştirin. 180 derecelik fırında 15 dakika kadar daha, bezeler kabarana kadar kerebiçi pişirin.

Pişen bezeli kerebiçleri yağlı kağıttan rahatça ayrılmaları için soğumaya bırakın.

Soğuyunca bezeleri yağlı kağıttan ayırın ve servis tabağına yerleştirin. Üzerine tarçın serperek servis edin.

Bölgelere göre değişik tarifleri bulunan kerebiç, Mersin dolaylarında popüler olan ve sevilerek tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Antakya’nın köylerinde de uzun yıllardır özenle hazırlanan kerebiç tatlısı, normal tariflere nazaran farklı bir teknik ile ön plana çıkıyor.

İşte, evinizde yapabileceğiniz, kül suyu olmadan da yapabileceğiniz lezzetli kerebiç tarifi…

Malzemeler:

Yarım klasik su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı su

Yarım çay bardağı pudra şekeri

Alabildiği kadar un

İç harcı için:

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için pudra şekeri

Yapılışı:

Öncelikle hamurunu hazırlamak için tüm malzemeleri bir kaba alalım. Hamurun kıvamı kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuralım. İç malzemeleri ayrı bir kapta karıştıralım Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar aldıktan sonra elimizde açıp içine iç harcı koyup kapatalım. Kapak fotoğrafında yer alan son haline uygun bir şekilde biçimlendirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirelim. Piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpelim.