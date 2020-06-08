Kepez’e ‘Orman çiftliği’ geliyor

DokumaPark projesini gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ustalık döneminin lokomotif projesi, 170 bin m2 alan içerisine kurulacak olan ‘Orman Çiftliği’ olacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya için bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyor. Başkan Hakan Tütüncü, hem üreten hem de yaşayan bir Orman Çiftliğini şehre kazandırıyor. Başlattığı "Yeşil Seferberliği Projesi", kapsamında ilçenin dört bir yanını ağaçlandıran, Kepez’e bugüne kadar 3 Milyon 200 Bin m2’den fazla yeşil alan kazandıran Kepez Belediyesi, korona virüs salgınında önemi daha iyi anlaşılan doğal yaşam ile tarım ve hayvancılık alanında dev bir projeyi başlatıyor.

170 bin m2 alana Orman Çiftliği

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, uzun yıllar üzerinde çalıştıkları ve Türkiye’ye örnek olacak doğa projesini, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.Başkan Hakan Tütüncü, Antalyalılara, Kirişçiler Mahallesi’nde 170 bin m2 arazi üzerinde orman çiftliği kuracaklarının müjdesini verdi. Orman çiftliği yapılacak araziyi bürokratlarıyla gezen Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada, büyük düşünen ve büyük projeleri gerçekleştiren bir belediye olduklarının altını çizdi.

Kepez tarıma yeni ufuklar çizecek

Orman Çiftliğinin, uzun yıllar özen ve dikkatle ama sessiz ve derinden çalıştıkları bir proje olduğuna işaret eden Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Kırsal yerleşim yerlerimizden biri olan Kirişçiler Mahallemizde, 170 dönümlük arazi içerisinde tarım ve hayvancılığa yönelik bir farkındalık projesi gerçekleştiriyoruz. Bu alanı, güzel bir Orman Çiftliği haline dönüştürüyoruz. Antalya, bitki çeşitliliğinin yanı sıra tarımsal zenginlikte ve hayvancılıkta da çok önemli bir noktada. Dolayısıyla şehrin bu zenginliklerinin sürdürülebilir olması; aynı zamanda gelecek kuşaklarla tarım ve hayvancılık arasında da özel bir ilgi kurulması gerekiyor. Pandemi salgını sürecinde tarıma ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuzu, toprağın ne kadar kıymetli olduğunu çok daha yakından anladık.

Dolayısıyla böyle bir ortamda 170 dönümlük alanı yaşayan, üreten bir park haline getiriyoruz. Bu yaşayan park aynı zamanda bir Ziraat Mektebi mantığı ile çalışan, araştırmaya, geliştirmeye dönük çalışmaların yapılacağı bir okul da olacak.”

Yaşayan ve üreten bir çiftlik

Başkan Hakan Tütüncü, Kepez Orman Çiftliği’nin yaşayan bir park olacağının altını çizerek “170 bin m2 alanı, antik dönemlerdeki zeytin işliklerinden narenciye bahçelerine, Antalya’nın hububatından, susamından pamuğuna, küçük ve büyükbaş hayvancılığından et ve süt üretimine kadar birçok tarımsal üretimin ele alındığı, işlendiği bir orman çiftliği haline getiriyoruz. Bu güzel projemiz örnek bir proje olacak.” ifadesini kullandı.

Turizme de alternatif bir cazibe

Dev bir proje olan orman çiftliğini, belediyenin kendi imkânlarıyla yapacağına vurgu yapan Başkan Tütüncü, çiftlikte nelerin olacağı ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

“Çiftliğimizin etrafını taş duvarlarla ve çitlerle ihata edeceğiz. Projemizin odağında sadelik, doğallık ve yerel motifler var. Antalya’nın geleneksel köy mimarisinin yaşatılacağı çiftliğimizde, pamuk, zeytin, narenciye, turfanda, üzüm, hububat, susam üretimi yapacağız. Çiftliğimizde meyve bahçeleri, tropikal meyve bahçeleri, çiçek seraları, botanik park da olacak. Çiftliğimiz de kümes, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yapacağız. Yumurta, süt, peynir, tereyağı üreteceğiz. Çiftliğimizi, Yörük Kültür Bahçeleri, köy sosyal yaşamını resmeden köy bakkalı, köy kahvesi, köy evi, köy pazar gibi ünitelerle yaşayan bir kültür parkı haline de getireceğiz. Çiftlik projemizle, şehirde yaşayan çocuklarımızı doğa ve tarımla buluşturmak istiyoruz. Çünkü doğa ile büyüyen çocukların gelecekte ülkeye ciddi katkılar vereceğine inanıyoruz. Bu projemiz aynı zamanda şehrimizi ziyarete gelenlerin dikkatini çekecek özel bir cazibe noktası olacak. ”

Tütüncü, orman çiftliği projesinin ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.Orman çiftliği arazi gezisine Kirişçiler Mahalle Muhtarı Ali Cingöz de eşlik etti. Kepez Belediyesi daha önce de bölgede Odabaşı yolu ile Kirişçiler yolunun kesiştiği yerde 70 dönümlük orman arazisi içerisinde mesire alanı düzenlemesi yapmıştı.