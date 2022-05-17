Kenya'dan resmi olarak uyuşturucu ithal edecekler!

Somali'de 15 ay süren seçimlerin ardından iş başına gelen Hasan Şeyh Mahmud yönetiminin, Kenya'dan uyuşturucu olarak kullanılan kat bitkisinin ithalatına izin vereceği bildirildi.

Ülkenin eski cumhurbaşkanlarından Şeyh Mahmud, geçtiğimiz gün Mogadişu'da bir askeri üste yapılan ve gazetecilerin içeri alınmadığı oylamanın ardından Somali Cumhurbaşkanı seçildi.

Ülkeyi 2017'den beri yöneten cumhurbaşkanı Muhammed Abudallahi Farmajo'ya karşı yarışan Şeyh Mahmud, 328 milletvekilinden 214'ünün oyunu aldı.

Mahmud, mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Fermacu'dan görevi devralacak.

Hasan Şeyh Mahmud'un ilk icraatleri arasında, Somali'nin Etiyopya ile değil Kenya ile daha yakın ilişkiler kurmasının yer alacağı belirtiliyor.

Bölge kaynaklarına göre Mahmud, Etiyopya'ya gönderilen ve Tigray bölgesinde savaştığı ifade edilen Somali askerlerini çekecek. Mahmud Tigray'da ölen Somali askerlerinin ailelerinden de özür dileyecek.

Uyuşturucu ithaline izin

Bunun yanı sıra Mahmud'un, bir önceki hükümet tarafından uygulanan kat (gat/khat) yasağı konusunda da yeni bir adım atacağı ifade edildi.

Fermacu yönetimi Kenya'dan kat ithalini yasaklamış, Etiyopya'dan kat almaya başlamıştı.

Bu kararı iptal etmesi beklenen Mahmud'un Kenya'dan da kat ithal edeceği vurgulanırken, bunun ülkede uyuşturucu bağımlılığını artırmasından endişe ediliyor.

Özellikle Yemen ve Somali'de uyuşturucu olarak kullanılan kat bitkisi, sosyal sorunların yanı sıra tarımsal üretim ve sulamaya da olumsuz etkileriyle biliniyor.

Kaynak: Mepa News