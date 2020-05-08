Kenya'da sel 57 bin kişiyi yerinden etti

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın batısında şiddetli yağmurların yol açtığı seller nedeniyle 57 bin kişi yerinden oldu.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Batı Bölge Komiseri Anne Ng’etich, yaptığı açıklamada, ülkenin Busia, Bungoma, Kakamega ve Vihiga vilayetlerinde büyük hasara yol açan sel felaketi nedeniyle yaklaşık 57 bin kişinin evsiz kaldığını belirtti.

Bungoma ve Busia vilayetlerinde son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ng’etich, yüzlerce kişinin yaralandığını, binlerce dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü ifade etti.

Kenya'da son üç haftada devam eden şiddetli yağışlar ve toprak kaymalarında 200'e yakın kişi yaşamını yitirdi.



