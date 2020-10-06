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Aktüel Kenya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapanan okullar açılıyor
Aktüel

Kenya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapanan okullar açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:33:32 -
Kenya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapanan okullar açılıyor

İSTANBUL (AA) - Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime ara veren okullar açılıyor.

Eğitim Bakanı George Magoha, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülke genelindeki okullar gelecek hafta pazartesi yeniden açılacak." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ilk etapta 4, 8 ve 12. sınıflarda ders verileceğini paylaşan Magoha, ilk dönemin 23 Aralık tarihine kadar devam edeceğini kaydetti.

Magoha, öğrencilerin hepsine maske zorunluluğu getirildiğini ve okula girişlerde ateşlerinin ölçüleceğini bildirdi.

Öte yandan Afrika ülkelerinden Nijerya'da okullar 11 Ekim'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ise 1 Ocak'ta açılacak.

Afrika genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 527 bini geçerken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bine yükseldi.

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