  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kenya'da koronavirüs vaka sayısı giderek artıyor
Dünya

Kenya'da koronavirüs vaka sayısı giderek artıyor

Kenya'da, koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 32 bin 364'e çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 02:17:00 -
Kenya'da koronavirüs vaka sayısı giderek artıyor

Kenya Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 179 adet Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.

Kagwe, Kenya'da vaka sayısının 246 artarak 32 bin 364'e çıktığını açıkladı.

Can kaybı 548'e çıktı

Ülkede koronavirüs nedeniyle can kaybı 548'e çıkarken, iyileşenlerin sayısıda 18 bin 670 oldu.

Koronavirüs vakalarında artış olmasına rağmen Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkedeki turistik yerlerin yeniden açılmasına müsade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed tatil için Türkiye’de!
Gündem

Esed tatil için Türkiye’de!

Suriye’deki katil rejimin diktatörü Beşar Esed’in kızı Zein el-Esed, İstanbul'da tatil yapan arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra Bodrum'a g..
Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu
Siyaset

Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu

Hürriyet yazarı Tülay Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken çekilen gizli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı