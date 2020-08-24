Kenya'da koronavirüs vaka sayısı giderek artıyor
Kenya'da, koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 32 bin 364'e çıktığı açıklandı.
Kenya Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 179 adet Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.
Kagwe, Kenya'da vaka sayısının 246 artarak 32 bin 364'e çıktığını açıkladı.
Can kaybı 548'e çıktı
Ülkede koronavirüs nedeniyle can kaybı 548'e çıkarken, iyileşenlerin sayısıda 18 bin 670 oldu.
Koronavirüs vakalarında artış olmasına rağmen Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkedeki turistik yerlerin yeniden açılmasına müsade etti.