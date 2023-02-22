Kenya'da gözaltına alınan protestocular kefaletle serbest bırakıldı
Kenya'nın başkenti Nairobi'de hayat pahalılığını protesto ettiği için gözaltına alınan 17 kişi, kefaletle salıverildi.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de hayat pahalılığını protesto ettiği için gözaltına alınan 17 kişi, kefaletle salıverildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, dün gözaltına alınan 17 kişi, bugün hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, gruba liderlik yapan Kenyalı komedyen Eric Omondi ve diğer 16 kişinin makul bir kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.
Meclis önünde dün toplanan ve hayat pahalılığını protesto eden 17 eylemci, parlamentoya girme girişimi üzerine gözaltına alınmıştı.
Protestocular, Ulusal Meclis Başkanı Moses Wetang ile hayat pahalılığını görüşmek üzere talepte bulunduklarını Meclise girmek gibi bir amaçları olmadığını öne sürdü.
Eylemciler arasında protestoculara liderlik eden Kenyalı komedyen Eric Omondi de yer alıyordu.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde çoğunluğu gençlerden oluşan göstericilerin sadece siyah şort giymeleri dikkati çekti.