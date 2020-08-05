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Aktüel

Kenya'da 200'den fazla deve MERS-CoV yüzünden öldü

Ülkenin Marsabit bölgesinde MERS-CoV salgını ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:02:57 -
Kenya'da 200'den fazla deve MERS-CoV yüzünden öldü

NAİROBİ (AA) - Kenya'da son aylarda yüzlerce devenin ölümüne neden olan gizemli hastalığın nedeninin Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü (MERS-CoV) olduğu ortaya çıktı.

Ülkenin kuzeyindeki Marsabit bölgesindeki sağlık uzmanları ve yerel idareciler basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, şimdiye kadar 200'den fazla devenin ölümüne yol açan virüsün MERS-CoV olduğunu duyurdu.

Marsabit Kamu Sağlığı Direktörü Adano Kochi, develerin bakımıyla ilgilenen 3 kişide virüs testinin pozitif çıktığını, bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Yerel idarecilerden Bonaya Racha, sadece Marsabit'te 200'den fazla devenin öldüğünü, hayvanların can vermeden önce şiddetli öksürüklerinin olduğunu ve lenf düğümlerinin şiştiğini söyledi.

İlk kez 2012 yılında Suudi Arabistan’da tanımlanan MERS hastalığının, insanlara ilk olarak hayvanlardan bulaştığı biliniyor.

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