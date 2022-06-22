Kenya ordusu Somali'de sivilleri uçaklarla vurdu!
Kenya ordusu, Somali'nin Cubaland eyaletindeki Gedo bölgesinde hava saldırısı düzenledi.
Kenya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının geçtiğimiz gün Gedo bölgesinde birden çok noktayı bombalaması sonucu sivil zayiatların meydana geldiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Kenya güçlerinin bazı noktaları yoğun bombardımana tuttuğu, bunun neticesinde ölen ve yaralanan sivillerin olduğu ifade edildi.
Eş Şebab'ın aktif olarak faaliyet gösterdiği Gedo bölgesine düzenlenen saldırıların "sivilleri cezalandırma" maksadıyla düzenlendiği tahmin ediliyor.
Söz konusu bölgede Kenya ordusu ile Eş Şebab arasında çatışmalar son zamanlarda şiddetlenmiş ve ordu güçlerinin bölgeye yönelik hava saldırlarında büyük oranda artış görülmüştü.