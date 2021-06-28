  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O köy alevlere teslim oldu! Evler tek tek küle döndü
Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik kilitlendi
Yahudi provokatörler provokasyona devam ediyorlar: Yine Filistinlilere saldırdılar
Husilerin Arabistan’a gönderdiği 2 İHA daha imha edildi!
Spor Kenya, 2026'ya kadar Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Spor

Kenya, 2026'ya kadar Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın 2026'ya kadar Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 08:15:00 -
Kenya, 2026'ya kadar Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu ve WRC arasında ülkenin ralli düzenlemesi için anlaşmaya varıldığını belirtti.

Kenyatta, bu anlaşma kapsamında Kenya'nın 2026'ya kadar üst üste WRC'ye ev sahipliği yapacağını duyurdu.

WRC'nin Kenya ayağı, 19 yıl aradan sonra yeniden düzenlenmişti.

Dünya Ralli Şampiyonası

Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası’nda 12 ayaklı 2021 takviminin altıncı rallisi, Kenya’da koşuluyor.

İlk kez 1953'te İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in taç giyme törenini anmak için düzenlenen rallinin Kenya bölümü, yeterli finansman bulunamaması nedeniyle 2002 yılında takvimden çıkartılmıştı.

24-27 Haziran tarihlerinde düzenlenen, 18 etaptan oluşan toplam 320,19 kilometrelik bu yarış, WRC'nin 2002 yılından bu yana ilk Afrika durağı olarak öne çıkıyor.

Kenya'da düzenlenen yarışta, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier, puanını 133'e çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 99 puanla Elfyn Evans ve 77 puanla Thierry Neuville izledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay