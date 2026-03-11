Kentsel dönüşümde binalara 'kapalı otopark zorunluluğu' getirilmezse İstanbul'da büyük kaos çıkacak!

Kentsel dönüşüm projeleriyle çehresi değişen İstanbul için bilim dünyasından çarpıcı bir ikaz geldi. İtalya’da bir üniversitede şehircilik ve kentsel planlama uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yılmaz Sümer, dönüşümün sadece binaları yenilemekten ibaret görülmemesi gerektiğini vurguladı.

"Sokaklar Otoparka Dönüştü"

İstanbul’un mevcut yapı stokunun en büyük sorunlarından birinin sokak üstü kontrolsüz parklanma olduğunu hatırlatan Sümer, kentsel dönüşümün bu sorunu çözmek için "tarihi bir fırsat" olduğunu ifade etti. Sümer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul’da kentsel dönüşüm adı altında yapılan birçok projede, sadece daire sayılarını artırmaya odaklanılıyor. Ancak bu binaların altına her daireye en az bir araçlık kapalı otopark zorunluluğu getirilmezse, yenilenen mahallelerde yaşam kalitesi yükselmek yerine düşecektir. Bugünün dar sokakları, artan nüfus ve araç sayısıyla birlikte tamamen kilitlenecek; itfaiye ve ambulans gibi acil durum araçlarının geçişi imkansız hale gelecektir."

"İtalya ve Avrupa Örnekleri İncelenmeli"

Avrupa’daki şehir planlama modellerine dikkat çeken Prof. Dr. Sümer, modern şehirciliğin temel taşının "araçları yüzeyden yeraltına indirmek" olduğunu belirtti. "İtalya’da ve birçok Avrupa kentinde, otoparkı olmayan projeye ruhsat verilmesi söz konusu bile olamaz. İstanbul gibi bir megakentte, kentsel dönüşüm kanununa 'kapalı otopark' maddesi en sert şekilde eklenmelidir. Aksi takdirde, binalarımız depreme karşı güvenli olsa bile, sokaklarımız yaşanmaz birer açık hava otoparkına dönüşecek ve büyük bir sosyal kaos çıkacaktır," dedi.

Parsel bazlı dönüşümde otopark alanı oluşturulamayan yerler için ise Sümer şu öneriyi sundu:

"Eğer parsel çok darsa ve bina altına otopark yapılamıyorsa, mülk sahiplerinden alınan otopark harçları sadece o bölgedeki 'Yeraltı Bölge Otoparkları' için harcanmalıdır. Dönüşüm, sadece binaların dış cephesini güzelleştirmek değil, şehrin damarlarını yani ulaşım ağını açmaktır."