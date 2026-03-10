Kemal Okuyan: Savaş ABD-İsrail yenilgisi ile biter

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sol TV'de yayınlanan Komünist Bakış programında ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını farklı boyutlarıyla değerlendirdi. ABD'nin zorlandığını, sürecin ABD'nin beklediği gibi gitmediğini belirten Okuyan, "ABD ciddi bir tıkanmayla karşı karşıya" diyen Okuyan, saldırıların maliyet kaleminin arttığını, bu başlıkların sayısının da çoğaldığını vurguladı. Öte yandan askeri açıdan yapılan değerlendirmelerin yanlışa götürebileceğinin de altını çizdi, "Erken hükümlerden kaçınmak gerekir" şeklinde konuştu.

‘AVRUPA'DAKİ İKTİDARLAR SAVAŞIN ABD LEHİNE BİTMEMESİNİ İSTİYORLAR’

Saldırıların genişlemesi ihtimali de programda masaya yatırıldı. ABD ve İsrail'in yalnız olmadığını, bir ittifak sisteminin bu saldırganlığın arkasında olduğunu hatırlatan Okuyan, savaşa aktif katılımın ciddi maliyetler gerektirmesi sebebiyle zor olduğunu belirterek şunları söyledi: "Doğrudan savaşa katılmaya isteksizliğin nedenlerini görmek lazım. Avrupa ülkeleri gibi. ABD en çok İngiltere'ye yükleniyor. Anketlerde 'savaşa katılmamalıyız' oranı Türkiye'ye yakın. İktidarlar pamuk ipliğine bağlı ve bu büyük bir baskı. Öte yandan ABD ve İsrail'in ortaya çıkarmayı planladığı yeni dünya sisteminde kendilerine yer olmadığına ya da hareket alanlarının tamamen ortadan kalkma ihtimali bulunduğuna ilişkin kanaatleri de var. Normalde İran'da rejimin düşmesini isteyecek Avrupa'daki iktidarlar bu savaşın ABD lehine bitmemesini istiyorlar. Bir yandan 2024'ten beri ABD'yle sorunları azaltıp daha çok işbirliği yaptılar ama İran'da hızlı bir yıkım istemiyorlar. İsteyen var mı o da ayrı konu."

ENERJİ KRİZİ: 'TÜM EKONOMİLER ETKİLENİR, TÜRKİYE DE TOPUN AĞZINDA'

Saldırılar sonrası artan enerji maliyetlerine de dikkat çeken TKP Genel Sekreteri, "Dünya sistemi doğalgaz ve petrolün dağıtımında çok büyük darbeler aldı. Bu İran'ı da etkiliyor. 4-5 ülkenin üretimi durdu. En çok üzerinde durulan Katar'daki doğalgaz üretimi. Bahreyn'de, Suudi Arabistan’da, Umman'da ve Irak'ta önemli petrol tesisleri de üretimi durdurdu" diye konuştu. Avrupa'nın bu durumdan çok etkilendiğini ve sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Okuyan, "Uzun sürerse Türkiye de topun ağzında. Herkes Çin de etkilenir diyor ama onunla kalmaz, Asya da buradaki üretime bağlı" dedi, bölgedeki gelişmelerden ABD dahil dünyadaki ekonomilerin tamamının etkilendiğini dikkat çekti.

SAVAŞ NASIL BİTER?

Savaşın uzamasının emperyalizm tarafından taşınamaz bir hal olduğunu söyleyen Nevzat Evrim Önal ise bu durumun daha radikal adımlarla savaşı kestirme yoldan sonlandırma ihtimalini dile getirdi. Bu anlamda Önal'ın "Nükleer silahlar devreye girer mi?" sorusunu Okuyan şöyle yanıtladı: "Bütün bu çılgınlıklara rağmen herhangi bir ahmağın elinde böyle bir olanak olduğunu düşünmüyorum. Ama bu savaşın yaygınlaşma olasılığı var ve nükleer güçlerin karşı karşıya gelme olasılığı var ama şu anda İran'a dönük nükleer saldırı noktasında değiliz. Ancak bu soru çok haklı çünkü İran yenilmezse, ABD de 'beceremedim' demezse, önümüze 'Bu savaş nasıl biter?' sorusu geliyor. İki taraf açısından maliyetler çok yükselirse bir çıkış yolu bulunur, tabii umarım ABD-İsrail yenilgisi ile biter. Öte yandan gerçekçi olacaksak bir tıkanma noktasına gelebilir."

'ABD'YLE İŞBİRLİĞİNE YATKIN UNSURLARDA BİLE BİR İSTEKSİZLİK VAR'

Kemal Okuyan, ABD'yle işbirliğine yatkın unsurlarda bile bir isteksizlik olduğuna da dikkat çekti. "Birçok Kürt siyasi hareketinin İran yönetimiyle de ilişkileri vardı" diyen Okuyan, bu durumun unutulduğunu belirterek ekledi: "'ABD herkesi parçalayacak ve bu noktada daha Kürtler diye bir enstrüman var' değerlendirmesi çok ucuz ve yanlış."