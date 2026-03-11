  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
130 saat üstü nöbet kararı iptal: Sağlıkçıya ücretsiz mesaiye AYM freni Avrupa kendi ayağına sıktığını itiraf etti Tanju Özcan "Ya seve seve, ya s.. s..” diye küfür etmişti! Market yetkilisi şaşırttı Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu! Almanya’nın yeni şansölyesinden Trump’a "plansız savaş" uyarısı! İran’ın haritadan silinmesi kime yarar? İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı YPG/PKK elebaşı Hemo, Suriye’nin Savunma Bakanı Yardımcısı oldu! İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmada görüntü paylaşanlara soruşturma! Siz hiç mahkemede böyle denildiğini duydunuz mu? SAYIN HIRSIZ, SAYIN KATİL, SAYIN RÜŞVETÇİ Çetebaşı yine kudurdu! Trump’tan Hamaney’e imalı tehdit
Dünya Siyonist teröristler kafeyi vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Siyonist teröristler kafeyi vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonist teröristler kafeyi vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyi ve Beyrut çevresine düzenlediği yeni hava saldırılarında 10 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgedeki saldırılar sürerken ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları ülkenin güneyindeki El-Ensariye beldesine yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Sur kentinin güneydoğusundaki Hoş bölgesinde bir kafeteryayı hedef aldığı, saldırıda yaralıların bulunduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı ise bir İsrail İHA'sının akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Avzai bölgesinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güneydeki Doğu Zavtar beldesinde akşam saatlerinde düzenlenen İsrail saldırısında da 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

İsrail saldırılarında Nebatiye'ye bağlı Kılaviyye beldesinde 4, Sur kentine bağlı Hinnaviyye beldesinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi.​​​​​​​

İsrail uçakları, akşam saatlerinde Hiyam, Tayba ve Rab Salasin beldelerini de hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan'da katliam durmuyor! Nebatiye'de sivil yerleşimlere bomba yağdı
Lübnan'da katliam durmuyor! Nebatiye'de sivil yerleşimlere bomba yağdı

Gündem

Lübnan'da katliam durmuyor! Nebatiye'de sivil yerleşimlere bomba yağdı

Siyonist teröristler Lübnan'da katliam yaptı!
Siyonist teröristler Lübnan'da katliam yaptı!

Dünya

Siyonist teröristler Lübnan'da katliam yaptı!

Siyonist İsrail'in Lübnan vahşeti devam ediyor! Önce 'kaçın' dediler, sonra vurdular
Siyonist İsrail'in Lübnan vahşeti devam ediyor! Önce 'kaçın' dediler, sonra vurdular

Dünya

Siyonist İsrail'in Lübnan vahşeti devam ediyor! Önce 'kaçın' dediler, sonra vurdular

Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor! İsrail saldırılarında can kaybı 570’e çıktı
Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor! İsrail saldırılarında can kaybı 570’e çıktı

Dünya

Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor! İsrail saldırılarında can kaybı 570’e çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23