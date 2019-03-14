Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, şartları nedir?

2019 kentsel dönüşüm kira yardımı son dakika araştırılıyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır? Deprem Türkiye’nin vazgeçilmez gerçeklerinden biri. Deprem öldürmez bina öldürür sözünün ne kadar da doğruluğuna pek çok kez şahit olduk. Devlet depreme dayanıksız binaların yıkılıp yeniden yapılması noktasında kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdi. Kentsel dönüşüm kapsamında riskli olarak tespit edilen binalar yıkıldıktan sonra hem ev sahiplerine hem de kiracılara kentsel dönüşüm kira yardımı ödeniyor. 2019 kentsel dönüşüm kira yardımları ne kadar? Peki, kira yardımı şartları nedir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru belgeleri neler? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman başlar? Kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekiyor. Binanız kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli binalar grubu arasında yer alıyorsa bulunduğunuz ilçeye göre belli bir miktar yardım alabiliyorsunuz.

Kentsel dönüşüm kira yardımı alma şartları nedir?

Devlet tarafından verilen kira yardımından faydalanmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Devletten finansal destek almak için evinizin riskli yapı kapsamında olması ve risk altında bulunduğunun tespit edilmiş olması gerekir. Kira yardım alma şartlarına uyum sağlayan kişiler kira yardımından iki şekilde faydalanabilirler. Buna göre;

– Evlerini yeniden inşa etmek isteyen kişiler kredi yardım desteğinden faydalanabilirler.

– Belli bir süre boyunca kira yardımından faydalanabilirsiniz.

İki yardımı aynı anda almak mümkün değildir. Başvuru esnasında iki yardımdan birisi için başvuruda bulunma şartı bulunmaktadır.

Gayrimenkul sahipleri risk durumunda ise kiraya çıkmaları durumunda devletten kira yardımı alabileceklerdir. Kira yardımı şartları ise 2019 yılı için şu şekilde belirlenmiştir;

Kira yardımı almak için gerekli olan ilk şart ikametgâhtır. İkamet ettiğiniz bağımsız bölüm için devletten kira yardımı alacağınız süre 18 ay olacaktır.

Kira yardımından yararlanmak için kredi desteği almamış olmak yani daha önce kredi kullanmamış olmak gerekir. Geri dönüşüm projelerine özel olan kişiler kira yardımı ile birlikte kredi yardımı alamazlar. Bu durum oldukça önemlidir ve başvuru sahiplerinin bu konuda dikkatli olması gerekir.

Risk gurubunda evleri bulunan kişilerin evleri için yapı kimlik numarası alındığı tarih sonrasında devir işlemleri yapılmış ise bu durumda yeni malikin yapı kimlik numarası aldığı tarihte ikamet etme şartları sağlanamaz. Yeni maliklerin gayrimenkulü geç almamış olması önemlidir. Aksi durumlarda kira yardımı için yapılan başvurular geçerli sayılmamaktadır.

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman başlar?

Riskli olarak belirlenen bina için çıkarılan “Deprem Risk Raporu” bakanlık tarafından onaylandığında, kira yardımı için başvuru yapılabiliyor. İl Müdürlüğü'ne yapılan kira yardımı başvurusu onaylandıktan sonra hem taşınma yardımı alınabiliyor hem de kira yardımları ödenmeye başlıyor. Başvuruda bulunanlar devletin sunduğu Kentsel Dönüşüm Kredisi ile Kentsel Dönüşüm Kira Yardımından sadece bir tanesi kullanılabiliyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru belgeleri neler?

2019 kira yardım başvuruları belediyelere yapılmakta ve müracaat sırasında hak sahiplerinden bazı belgeler talep edilmektedir. Kira yardımı başvurusu yapan kişilerden istenen belgeler şu şekildedir:

– Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

– Başvuru sahibinin başvuruda bulunması için doldurması gereken başvuru dilekçesi

– Yapının riskli olduğunu belgeleyen rapor ve yıkım formu

– Hak sahibi kişinin ya da vekilinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi

– Güncel tapu kaydı ya da tapu belgesi zorunludur.

– Başvuru sahibi adına herhangi bir fatura belgelenmelidir. Faturanın son üç aylık süreçte olması gerekir.

Bütün belgeleri eksiksiz olarak tamamlayan kişiler bağlı bulundukları belediyeye başvuruda bulunarak belgeleri teslim edebilirler. Vekâletname ile yapılan başvurularda vekaletnamede kira yardımım başvurusu için yetkili olunduğuna dair ibare bulunması gerekir. Ayrıca vekil kişinin vekâletname ile birlikte kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi başvuru için gerekli belgeler arasındadır.

2019 kira yardımı ne kadar?

Kentsel dönüşüm kira yardımları, binaların bulundukları şehirlere göre değişim gösteriyor. Bazı illerdeki kentsel dönüşüm kira yardımları aşağıdaki gibidir:

İstanbul: 960 TL

İzmir: 960 TL

Ankara: 960 TL

Antalya, Adana, Konya ve Bursa: 905 TL

Edirne, Amasya, Bitlis, Kastamonu, Kırklareli, Rize: 675 TL

Artvin, Gümüşhane, Bolu, Bilecik, Tunceli, Sinop, Bingöl: 595 TL

Manisa, Mardin, Sakarya, Trabzon, Samsun: 830 TL

Elazığ, Ağrı, Adıyaman, Kütahya, Sivas: 755 TL