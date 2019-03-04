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Kenevirden sonra ’tıbbı alet’ hamlesi de Samsun’dan başlatılıyor

Medikal ve cerrahi aletlerin üretimi konusunda Samsun’a gelen AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, "Cumhurbaşkanımızın özel talimatları ve görevlendirmeleri çerçevesinde buradayız.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:21
Kenevirden sonra ’tıbbı alet’ hamlesi de Samsun’dan başlatılıyor

Medikal ve cerrahi aletlerin üretimi konusunda Samsun’a gelen AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, "Cumhurbaşkanımızın özel talimatları ve görevlendirmeleri çerçevesinde buradayız. Samsun böyle bir üretim alt yapısına sahipken burada üretilen ürünlerin halen ithal edilmesi Türkiye’nin lehine olan bir politika değildir. En kısa zamanda Türkiye bu alandaki ihtiyacının tamamını buradan karşılayacak" dedi.


Samsun’da, Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Toplantısı’na katılan AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, medikal aletler konusunda başlatılan çalışmada yeterince ilerleme kaydedilemediğini söyledi. Medikal kümelenme konusunda Samsun’un önemli bir potansiyeli olduğunu belirten Canikli, üretimi artırarak, ürünlerin iç piyasada değerlendirileceğini ve daha sonra ihracat konusunda çalışmalar yürüteceklerini vurguladı.



"Organizasyon sorunu var"


Samsun’daki medikal kümelenmenin Türkiye için büyük bir değer olduğunu dile getiren Canikli, "Bu üretimin teşvik edilmesi gerekiyor. Sadece söylemle değil her açıdan teşvik edilmesi gerekiyor. Ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Başbakan yardımcılığımız döneminde bu sorunların aşılması için çalışma başlatmıştık. Bununla ilgili bir yol haritası ortaya konmuştu. Ama o tarihten bu yana çok büyük bir gelişme kaydedilmediğini görüyoruz. Mutlaka çözmemiz gerekiyor. Samsun böyle bir üretim alt yapısına sahipken burada üretilen ürünlerin halen ithal edilmesi Türkiye’nin lehine olan bir politika değildir. Elbette hukuk içerisinde formule ederek kendiliğinden gelişen ve yüksek katma değer içeren bu sektörü daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Acil problemlerin kısa sürede çözülmesi gerekiyor. Bunu çözeceğiz inşallah. Onun için buradayız. Sürüncemede kalmayacak. En kısa zamanda Türkiye bu alandaki ihtiyacının tamamını buradan karşılayacak. Daha sonra ihracat konusunda gereken her türlü desteği vereceğiz. Özellikle teknolojik gelişmenin bu ürünlere dahil edilebilmesi noktasında, Türkiye’deki teknoloji firmalarının ilave desteğinin sağlanması konusunda, finansmanını devletin üstlenmesiyle teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılır hale getirilmesi konusunda kısa süre içerinde sonuçlandıracağımız bir çalışmayı başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel talimatları ve görevlendirmeleri çerçevesinde buradayız ve bu çalışmaları başlatıyoruz. Sadece bu alanda değil Türkiye’de üretilen ürünlerle alakalı iç piyasada tüketilmesi noktasında acil ve kararlı bir politikayı başlatmış bulunuyoruz. Türkiye imalat sanayi talep edilen her ürünü üretebilecek kapasiteye sahiptir. Organizasyon sorunu var. Bir zihniyet değişimi paralelinde organizasyonun düzenlenmesi gerekiyor. Cari açıktaki düşüşün kalıcı hale getirilmesi, Türkiye’de yüksek katma değerli ürünlerin üretilebilerek iç piyasaya sunulması, daha sonrada yurt dışına ihraç edilmesi noktasında bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu çalışmaya Samsun’dan başlıyoruz" diye konuştu.


Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, MEDİKÜM Başkanı Ahmet Aydemir ve kurum temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:21
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