"Kenevirciyi tarım bakanı yapmışlar"

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Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küstahça sözler sarfeden Cem Özdemir’in Almanya’da kurulan yeni hükümetin Tarım Bakanı olacağının açıklanması büyük tepki çekti. Almanya’da yaşayan Türklerin şiddetle karşı çıktığı isimlerden biri olan Yeşiller Partili Özdemir’in Tarım Bakanlığı görevine getirilecek olmasını müjde gibi veren Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW) Türkçe’nin söz konusu haberinin altına yorum yazan okuyucular, hem Türk düşmanı Özdemir’e hem de DW’ye eleştirilerde bulundu. Özdemir’in, evinin balkonunda kenevir yetiştirdiği için savcılık soruşturması geçirdiğini hatırlatan bazı sosyal medya kullanıcıları, DW’nin “Türkiye kökenli deneyimli siyasetçi Cem Özdemir yeni Alman hükümetinde tarım bakanı olarak yer alacak” başlıklı haberine büyük tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

¥ “Fransıza Fransa kökenli diyor musunuz?? Ya da Almana??? Türk bu düpedüz. Ama haininden”

¥ “Biz onu Türk olarak kabul etmiyoruz. Sizin olsun”

¥ “Türk düşmanı deseydiniz daha iyi olurdu.”

¥ “Denklem şu: Olumlu bir haberse Türkiyeli, olumsuz bir haberse Türk”

¥ "Balkonda kenevir yetiştirince tarım bakanı yapmışlar”

¥ "Kenevirci tarım bakanı. Tam da ona göre bir bakanlık”

¥ "Türkiye düşmanlığı yine prim yaptı desenize. Boşuna adam beslemez Almanlar."