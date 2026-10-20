Başörtüsü krizi büyüyor! Azerbaycan, yasağı eleştiren Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ortak Saral’ın görevden alınmasını talep etti

Ankara kulislerinde duyanları öfkelendiren iddia, Middle East Eye’da yayımlandı. Habere göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına karşı çıkmasının ardından Bakü yönetimi, Ankara’dan Saral’ın görevden alınmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine karşı çıkmış ve bu yasaktan biran önce dönülmesini tavsiye etmişti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İÇİN DE İŞLEM TALEBİ

Haberde, söz konusu talebin üç yetkili ile konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak tarafından doğrulandığı da belirtildi.

Haberde yer alan iddiaya göre Azerbaycan yönetimi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i eleştiren sosyal medya yorumcuları hakkında da Ankara’dan işlem yapılmasını istedi. Bakü yönetiminin, yasaklanmasını talep ettiği sosyal medya hesaplarının listesini Türkiye’ye ilettiği öne sürülürken Azerbaycan Başsavcılığı da 7 Türk için yakalama ve tutuklama kararı çıkarmıştı.