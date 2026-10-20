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Gündem Başörtüsü krizi büyüyor! Azerbaycan, yasağı eleştiren Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ortak Saral’ın görevden alınmasını talep etti
Gündem

Başörtüsü krizi büyüyor! Azerbaycan, yasağı eleştiren Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ortak Saral’ın görevden alınmasını talep etti

Yeniakit Publisher
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Başörtüsü krizi büyüyor! Azerbaycan, yasağı eleştiren Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ortak Saral’ın görevden alınmasını talep etti

Okullarda başörtüsü yasağı ile başlayan Azerbaycan ile kriz büyüyerek devam ediyor. Azerbaycan yasağı eleştiren Türkler hakkında peş peşe tutuklama ve yakalama kararı çıkarırken haber sitesi Middle East Eye, 3 yetkiliye doğrulattığını öne sürdüğü bomba bir iddiayı manşetine taşıdı. Buna göre Azerbaycan, okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasağını eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alınması için Cumhurbaşkanlığına talepte bulundu.

Ankara kulislerinde duyanları öfkelendiren iddia, Middle East Eye’da yayımlandı. Habere göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına karşı çıkmasının ardından Bakü yönetimi, Ankara’dan Saral’ın görevden alınmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine karşı çıkmış ve bu yasaktan biran önce dönülmesini tavsiye etmişti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İÇİN DE İŞLEM TALEBİ

Haberde, söz konusu talebin üç yetkili ile konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak tarafından doğrulandığı da belirtildi.

Haberde yer alan iddiaya göre Azerbaycan yönetimi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i eleştiren sosyal medya yorumcuları hakkında da Ankara’dan işlem yapılmasını istedi. Bakü yönetiminin, yasaklanmasını talep ettiği sosyal medya hesaplarının listesini Türkiye’ye ilettiği öne sürülürken Azerbaycan Başsavcılığı da 7 Türk için yakalama ve tutuklama kararı çıkarmıştı.

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