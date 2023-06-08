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Gündem Kene ölüme neden oldu
Gündem

Kene ölüme neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-08 20:30:00 -
Kene ölüme neden oldu

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde 60 yaşındaki kadın keneden yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

15 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’ne başvuran Zekiye Çemrek (60), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan evli ve bir çocuk annesi Çemrek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, ilçeye bağlı Çitlibağlıca köyünde defnedildi.

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