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Gündem Kene kabusu sürüyor! Bir can daha aldı
Gündem

Kene kabusu sürüyor! Bir can daha aldı

Yeniakit Publisher
2024-06-09 15:39:00 - 2024-06-09 16:19:29
Kene kabusu sürüyor! Bir can daha aldı

Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı hastalığına yakalanan 25 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Havaların ısınmasıyla bşlayan kene kabusu bir can daha aldı.

Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Keneyi kendisi çıkardı!

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Emre Naçar (25), hayvanları otlattığı sırada vücuduna kene yapıştı. Yapışan keneyi kendi çıkaran Naçar, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan Nacar, üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naçar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Naçar'ın cenazesi defnedilmek üzere Olukman köyüne nakledildi.
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Kene ısırması sonucu son olarak Erzincan'da iki kişi hayatını kaybetmişti. Uzmanlar kene ısırmasına karşı uyarıda bulunurken, kene ısıran kişilerin keneyi vücutlarından kendilerin çıkarmasının hayati risk taşıdığını belirtiyor. Kene ısıran kişilerden hastanelere başvurmaları isteniyor.

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Yerel

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