Kene ısırmalarında yanlış müdahale ölüm riskini artırıyor!

Kene vakaları ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık-Der) Yönetim Kurulu Üyesi Aile Hekimi Dr. Yavuz Selim Sılay, Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve kırsal alanlarda piknik yapanlar için kene vakalarına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Solfasol Aile Sağlık Merkezinde Aile Hekimi olan Dr. Yavuz Selim Sılay, son zamanlarda özellikle halk sağlığı sorunu arasında yer alan ve kırım kongo kanamalı ateşin görüldüğü kene vakalarıyla ilgili İLKHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sılay, havaların ısınmasıyla kene ısırmalarına karşı nasıl bir tedbir alınması gerektiğiyle ilgili, "Kesinlikle giyeceğimiz kıyafetlere dikkat etmeliyiz. Özellikle bacak ve kolların kapalı olması, uzun kol elbiseler giyilmesi, pantolonların çorabın içine sokulması ve kapalı ayakkabı giyilmesi çok önemlidir. Açık renkli kıyafetler kene tespitini daha kolaylaştırıyor o yüzden açık renkli kıyafetler giyilirse bu da gerçekten çok faydalı olur." dedi.

"Kene içinde birçok virüs barındırıyor"

Kene ile ilgili bilgi veren ve kene ısırması vakası yaşandığında neler yapılması gerektiğini anlatan Sılay, şu ifadelere yer verdi:

"Kene 5 milim büyüklüğünde 1-2 santim boyutunda oval şeklinde 5-6 adet bacağı bulunan genelde kırmızı kahverengi ve uçmayan-sıçramayan bir parazit. Daha çok otların ve çalıların arasında bulunuyor. Hayvan barınaklarında da oluyor. Kene içinde birçok virüs barındırıyor. Nairovirus dediğimiz değişik virüsler var. Bu enfeksiyon yapabiliyor. Kene küçük baş hayvanlarda kan emerken aldıkları virüsü büyükbaş hayvanlara ve insanlara bulaştırıyorlar. Dolayısıyla enfeksiyona sebep oluyor. Bu açıdan bizim özellikle kene ısırdığını gördüğümüz an bir dizi önlem alabilirsiniz. Bu hastalıklardan korunmak için özellikle ilk ısırdığı andan itibaren lütfen kendiniz bir müdahalede bulunmayın. Çok farklı yanlış işlemler yapılıyor. Kimi kendisi yakmaya çalışıyor ve kişi kendisi keneyi çıkarmaya çalışıyor. Bu uygulamalar yanlış. Lütfen en yakın acile veya kene merkezi olan yerlere giderek buralarda bir uzman doktor tarafından keneyi çıkarmayı sağlayın. Parçalı olarak çıkarıldığında problem olabiliyor. Genelde vücut sıvıları ve cesetlerin dezenfeksiyonunda da kullanıldığı gibi birçok dezenfeksiyon kullanılarak temizlenebiliyor. Özellikle kırım kongo kanamalı hastalıkların tanısında Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılıyor. Dest örnekleriyle İl Sağlık Müdürlüğü aracıyla gönderildiği için mutlaka en uygun bir uzman doktorun olduğu bir acile giderek müdahalenin yapılması gerekiyor.”

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"Yanlış müdahale ölüm riskini artırıyor"

Kene ısırmasında kişinin kendi müdahalesine ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çeken Sılay, "Eğer yanlış müdahalede bulunursanız enfeksiyon sebebiyet olarak farkında olmadığınız için geç müdahale sonucu ne yazık ki kırım kongo kanamalı hastalarımızın vefatı da gerçekleşiyor. O yüzden kene ısırmalarında derhal bir uzman doktorun bulunduğu acile giderek orada tedavisinin yapılmasına dikkat etmeliyiz. En önemli şey tedbirdir. Bu olay yaşanmadan önce eğer kapalı giyinirsek problem olma olayını en düşüğe indirmiş oluruz. Kene ısırmasından sonra alınacak önlemler çok kritik. Kene ısırmışsa kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Bir pensle sağa sola oynatarak çivi çıkarır gibi çıkarılması lazım. Çıkarırken ezilmemesine önem verilmelidir. Kenenin üstüne kimyasal dökmesi, yakılması gibi müdahalelere hastalık riski daha hızlı aktarıyor. Bu tarz yöntemlerden kaçınalım. Kene çıkarma yöntemlerini lütfen kendiniz uygulamayın bir uzmana başvurmanızı istirham ediyorum." uyarısında bulundu. (İLKHA)