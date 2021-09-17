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Spor Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket
Spor

Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket

Avrupa Ligi'nde deplasmanda Frankfurt'la ile karşılaşan Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü atan Mesut Özil'e Alman taraftarların bir kısmı tribünden yabancı madde attı. Özil ise taraftarların bu hareketine öpücük yollayarak karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 07:54:00 -
Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket

Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçırdı. 90+5. dakikada Pelkas kaçırdığı penaltıyla sarı-lacivertlileri 3 puanda etti. Karşılaşmaya ise Mesut Özil'in Alman tribünlerine yolladığı öpücük damga vurdu.

Tribünlerden yabancı madde yağdı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil daha önce yaptığı açıklamalarda Almanya Milli Takımı'nda uğradığı ırkçılık boyutuna varan saldırılardan bahsetmişti. Bu sebeple Alman taraftarların bir kısmı tarafından eleştirilen Mesut Özil'e Frankfurt maçında da tepki vardı. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlileri öne geçiren golü attıktan sonra tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Mesut bu tepkilere tribünlere öpücük yollayarak karşılık verdi.

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Yorumlar

Almando Muzsurat

Iyi yapmış. Keşke bu iki yüzlü ırkcı almanlara 2-3 tane daha çekseydi.
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