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Yerel Kendisine kızan torbacıdan ilginç sözler
Yerel

Kendisine kızan torbacıdan ilginç sözler

Denizli’de uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl ceza alan hükümlü, bir süre devam eden firarının adından evine döndüğü gün JASAT’ın operasyonu ile yakalandı. Şok yaşayan hükümlü, “Ben kendim geldim, kendi ayaklarımla geldim” sözleriyle kendisine kızdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:22:00 -
Kendisine kızan torbacıdan ilginç sözler

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak titiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında hakkında “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” ile “Hırsızlık” suçlarından kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan 23 yaşındaki Sabri G’nin bir sürelik kaçışının ardından yeniden Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’ndeki adresine geldiği belirlendi. Sabri G., JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sakladığı adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri döndüğü gün yakalanıp cezaevine gönderilen Sabri G., tutuklama kararının ardından en çok kendisine kızdı. Adliyeden çıkarken halen kararın şokunu yaşayan Sabri G’nin “Ne olduğunu bilmiyorum ben. Ne oldu böyle. Şok oldum ben. Şaşırdım ben. Ben kendim geldim, kendi ayaklarımla geldim” şeklindeki serzenişleri çevredekilerin gülümsemesine neden oldu.

JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise hakkında “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan
Süleyman G.’de (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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