Kendini parti genel başkanı olarak tanıtıp“Seçilirsem, kredi kartı borçlarınızın faizini sileceğim” mesajı atarak sizi dolandırmaya çalışanlara inanmayın

Kılıçdaroğlu'nun SMS mesajı, kişisel verilerin izinsiz verildiği iddiasını gündeme getirdi.

'VERİLERİ BİZ VERMEDİK'

Müşterilerinin verilerini Kılıçdaroğlu'na vermekle suçlanan İş Bankası'ndan da açıklama geldi. Açıklamada "Müşterilerimize ait bilgilelerin, verilerin bir siyasi parti lideri ile paylaşıldığı iddiası tamamen asılsızdır. Bankamız, tüm bankacılık işlemlerini BDDK yönetmelikleri çerçevesinde yürütüyor ve müşterilerinin verilerinin gizliliğini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde sağlıyor. İddialara itibar edilmesin" denildi.

Kılıçdaroğlu, cep telefonlarına “Seçilirsem, kredi kartı borçlarınızın faizini sileceğim” mesajı attı. AK Partili Dağ, vatandaşı uyardı: “Kendini parti genel başkanı olarak tanıtıp dolandırmaya çalışanlara inanmayın.”

7'li masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların cep telefonlarına SMS göndererek 28 Mayıs'ta seçilmesi halinde birikmiş kredi kartı borçlarına çözüm üreteceğini vaat etti. Ancak "Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek" şeklindeki SMS mesajı tartışmalara neden oldu.



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'MİLLETLE ALAY EDİYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, muhalefetin, hükümetin bugüne kadar aldığı kararları sanki ilk defa gündeme geliyormuş gibi ortaya koyup, çarpıttığını söyledi. Nebati, "Alın terinin, icraatın ne demek olduğu hakkında zerre bilgisi, tecrübesi olmayanlar, milletimizin aklıyla adeta alay ediyor. Bol keseden bol sıfırlı rakamlar savurarak kısa yoldan göz boyamaya çalışma acizliğine düşüyorlar. Kendini uyanık sanan bu keskin zekalılar hangi cüretle afaki hayallerle milletimizi kandırmaya devam ediyorlar? Tek dertleri oy devşirmek" dedi.

AK PARTİ: İNANMAYIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise sosyal medya hesabından "Uyarı! Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız" paylaşımı yaptı.