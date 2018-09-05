THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Kendini de dolandırdı! Kullandığı sahte kimlik aranan çıkınca...

Bodrum’da 3 ayrı suçtan aranan tatilci, yakalanmak için ortağının kimliğini kullandı. Ortağı da aranan şahıs çıkınca tatilci gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:57
Kendini de dolandırdı! Kullandığı sahte kimlik aranan çıkınca...

Özel ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 3 kaydı bulunan bir şahıs, eşi ile birlikte İstanbul’dan Gümbet Mahallesi’ndeki bir otele tatile geldi. Şahıs, aranması olduğu için otele giriş yaparken ortağının kimliğini kullandı. Ortağı da aranan şahıs çıkınca ihbarı alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otele gitti. Şahıs, otelde polisin yaptığı kontrolde yine aranması olan ortağı K.D.’nin kimliğini beyan etti. Şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri, birkaç soru daha sorunca gerçeği itiraf etti. Şahsın gerçek kimliğinin E.K. olduğu, kimliğini kullandığı ortağı K.D.’nin aranan şahıs olduğu öğrenildi. 

Gözaltına alınıp ifadesi alınan E.K.’ya, ‘Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması’ suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:57
  1. İstanbul
  2. Özel ve resmi belgede sahtecilik
  3. antalya
  4. Dolandırıcı
  5. sahte kimlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali'den kritik açıklama: Kaçacak delik arıyorlar
    1. Vali'den kritik açıklama: Kaçacak..
    2. Lavrov'dan dikkat çeken dolar açıklaması
    3. İşte Ankara'nın Jeffrey’e verdiği..
    4. Mehmetçik enselerinde... Diyarbakır'da..
    5. Diyarbakır'ın Lice ve Hani'deki terör..
    6. 8 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    7. Hasta taşıyan ambulans ile TIR..
    8. Herkes iyileşti sanmıştı! Gerçek..
    9. Trump ile görüşecek mi? Erdoğan'dan..
    10. YÖK son dakika 5. YÖKDİL sınavı ne..
    11. AÖF büro adres ve telefonları
    12. Meral Akşener ameliyat oldu
    13. BDDK'dan çok önemli uyarı!
    14. DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban..
    15. BM’de kritik toplantı: Trump..
    16. Mahküm affı ne zaman çıkar?
    17. Muhasebe DGS geçiş bölümleri taban..
    18. Polis alımları ne zaman? 2018 23...
    19. CHP'li avuntusu: Yiğit düştüğü yerden..
    20. Ehliyet yenileme evrakları 2018..
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu